Scythe | la recensione | sull’orlo di una guerra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 marzo 2023)è un gioco tratto dal 1920+ world di Jakub Ró?alski in cui ogni giocatore dirige una delle cinque fazioni verso la supremazia. Battaglie, risorse, innovazione, tutto concorre a sancire quale sarà la prima potenza di questa pseudo-Europa. Uscito nel 2016continua a far parlare di sé grazie alle numerose espansioni e al seguito che si è costruito negli anni. Miniature, meeple e carte, non manca davvero nulla Il gioco prevede circa due ore di partita per un range di giocatori cha va da 1 a 5. Il funzionamento è abbastanza complesso ma presa confidenza con il materiale di gioco e il suo utilizzo il flusso diventa molto agile. Citando il contenuto della scatola abbiamo infatti: Materiale della fazione (plancia, segnalini, miniature) Schede giocatore Segnalini risorsa Monete, Gettoni incontro Carte ...