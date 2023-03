Scuola, Valditara: “Basta aggressioni a insegnanti, Stato si costituirà parte civile” (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ieri sono rimasto molto addolorato nel leggere che in due diverse scuole di Italia una professoressa e un preside sono stati aggrediti”. Così, intervenendo alla Scuola politica della Lega, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, annunciando di aver “per la prima volta a disposizione l’avvocatura dello Stato per l’insegnante presa a pallini” nella Scuola di Rovigo. “Se uno si alza in piedi e mi prende a pugni un insegnante, io proporrò che il ministero si costituisca parte civile nel processo penale. E chi prende a pugni un insegnante avrà di fronte anche lo Stato che gli chiederà un danno di immagine. Lo sappia chi utilizzerà violenza verso un insegnante, un preside o chi lavora nella Scuola. E ora di dare ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ieri sono rimasto molto addolorato nel leggere che in due diverse scuole di Italia una professoressa e un preside sono stati aggrediti”. Così, intervenendo allapolitica della Lega, il ministro dell’Istruzione Giuseppe, annunciando di aver “per la prima volta a disposizione l’avvocatura delloper l’insegnante presa a pallini” nelladi Rovigo. “Se uno si alza in piedi e mi prende a pugni un insegnante, io proporrò che il ministero si costituiscanel processo penale. E chi prende a pugni un insegnante avrà di fronte anche loche gli chiederà un danno di immagine. Lo sappia chi utilizzerà violenza verso un insegnante, un preside o chi lavora nella. E ora di dare ...

