Scuola, il compagno disabile non può andare in gita: tutta la classe rinuncia per protesta (Di sabato 25 marzo 2023) commenta In una Scuola di Frigento, in provincia di Avellino , un'intera classe ha deciso di rinunciare alla gita scolastica a Barcellona. La decisione di una quinta del Liceo Linguistico e delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 marzo 2023) commenta In unadi Frigento, in provincia di Avellino , un'interaha deciso dire allascolastica a Barcellona. La decisione di una quinta del Liceo Linguistico e delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Scuola, il compagno disabile non può andare in gita: tutta la classe rinuncia per protesta #avellino #barcellona… - vincenzolabile : Felicità è incontrare per caso dopo 45 anni un vecchio compagno di scuola elementare che ti riconosce. E scoprire c… - mike842016 : @Numb3rs_17 Un mio compagno di scuola aveva Fifa 98' e c'era Song 2 dei Blur ?? - TAYL0V3R_ : un mio compagno di classe che mi aveva fatto dei commenti sul mio fisico e detto che il mio sfondo era da femmina p… - agodandaniela : @welikeduel manifestazione basata su una bugia .. i bambini in italia hanno tutti gli stessi diritti anche quelli d… -