Scudetto Napoli, rovinata la festa ai tifosi di Salerno: arriva la “minaccia” (Di sabato 25 marzo 2023) Il Napoli si appresta a vincere il terzo Scudetto della sua storia e in città si sta già organizzando la festa. Al raggiungimento del grande traguardo è facile immaginare che esploderà la gioia di milioni di tifosi sia a Napoli che in tutta la Campania che, dopo 33 anni di attesa, potranno liberare la propria gioia. Da Salerno, però, è arrivata una minaccia velata per tutti i tifosi del Napoli residenti nella città “granata”. Gli ultras della Curva Sud Siberiano hanno diramato un comunicato ufficiale per “difendere” i colori della propria città. Intendono impedire i festeggiamenti dei tifosi azzurri residenti a Salerno. tifosi SalernitanaIl comunicato contro i ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 marzo 2023) Ilsi appresta a vincere il terzodella sua storia e in città si sta già organizzando la. Al raggiungimento del grande traguardo è facile immaginare che esploderà la gioia di milioni disia ache in tutta la Campania che, dopo 33 anni di attesa, potranno liberare la propria gioia. Da, però, èta unavelata per tutti idelresidenti nella città “granata”. Gli ultras della Curva Sud Siberiano hanno diramato un comunicato ufficiale per “difendere” i colori della propria città. Intendono impedire i festeggiamenti deiazzurri residenti aSalernitanaIl comunicato contro i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il Napoli e lo Scudetto sfiorato in passato: alla cerimonia del Premio Bearzot, De Laurentiis ne parla così ?? - CB_Ignoranza : Nonostante il +19 dalla seconda, qualche scaramantico c'è ancora. Da Napoli, con schiettezza. #Napoli #SerieA… - CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - tuttonapoli : Tutta Napoli va sold-out per la festa Scudetto: da fine aprile alberghi già introvabili - LuigiGravagnone : RT @TolliVincenzo: La cosa che non va giù a tutta la stampa del Nord e a tutti i tifosi avversari, non è tanto lo scudetto che il #Napoli s… -