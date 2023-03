Scozia-Cipro, le formazioni ufficiali: la scelta a sorpresa su Ferguson (Di sabato 25 marzo 2023) Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Scozia-Cipro, primo match di giornata valido per qualificazioni ad Euro 2024. Scozia (3-4-2-1): Gu... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) Ecco, di seguito, ledi, primo match di giornata valido per qualificazioni ad Euro 2024.(3-4-2-1): Gu...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 7f8676a9a8cd480 : RT @calcioscozzese: La maglietta per Scozia v Cipro è assolutamente pronta! Ore 15, diretta Sky Sport Football (canale 203) ?????????????? https:… - Delda1980 : RT @calcioscozzese: La maglietta per Scozia v Cipro è assolutamente pronta! Ore 15, diretta Sky Sport Football (canale 203) ?????????????? https:… - Delda1980 : Scozia-Cipro. Una partita. Due amori impossibili da scordare. - calcioscozzese : La maglietta per Scozia v Cipro è assolutamente pronta! Ore 15, diretta Sky Sport Football (canale 203) ?????????????? - sabrijouini83 : ?? PALINSESTO DI OGGI ?? ?? 25/03/23 QUALIFICAZIONI EUROPEI ???? Scozia ?????????????? ?? Cipro ???? (15:00) Armenia ???? ?? Turchi… -