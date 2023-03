Scoppia il caso Carlo Acutis: il giovane beato terrorizza i bambini? (Di sabato 25 marzo 2023) Una dirigente scolastica di Nocera Inferiore rischia di finire nei guai. Per aver mostrato agli alunni una ciocca di capelli di Carlo Acutis e una foto del suo corpo. Oggi non si fa una piega davanti alle peggiori nefandezze somministrate ai più piccoli ma il corpo di un ragazzo beatificato fa gridare allo scandalo. Ipocrisia? L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 25 marzo 2023) Una dirigente scolastica di Nocera Inferiore rischia di finire nei guai. Per aver mostrato agli alunni una ciocca di capelli die una foto del suo corpo. Oggi non si fa una piega davanti alle peggiori nefandezze somministrate ai più piccoli ma il corpo di un ragazzo beatificato fa gridare allo scandalo. Ipocrisia? L'articolo proviene da La Luce di Maria.

