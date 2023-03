Scontri tra black bloc - polizia a bacino idrico Sainte - Soline

(Di sabato 25 marzo 2023) Violentialin costruzione a, nel dipartimento occidentale francese della Deux - Sèvres, dove migliaia di persone sfilano in una manifestazione non autorizzata ...

Glisi sono via via fatti sempre più violenti e 5 manifestanti, secondo gli inviati di Le Figaro, sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave all'occhio. Secondo testimonianze dei ...Quando il corteo ha raggiunto i pressi del cantiere sono scoppiati i primi violentifra black - bloc e polizia. Almeno due veicoli della gendarmeria sarebbero stati incendiati. Al lancio di ...Manifestazione non autorizzata a Sainte - Soline contro la costruzione dell'opera. Dal corteo sono stati lanciati oggetti, a cui gli agenti hanno risposto con ...

(ANSA) - PARIGI, 25 MAR - Violenti scontri al bacino idrico in costruzione a Sainte-Soline, nel dipartimento occidentale francese della Deux-Sèvres, dove migliaia di persone sfilano in una ...Parigi, 25 mar. (Adnkronos) – Sono cinque i feriti, dei quali uno in modo grave, negli scontri scoppiati tra manifestanti e polizia attorno alla contesa riserva idrica in costruzione a Sainte-Soline ...