Scoiattolo Nero non è Anna Falchi Christian De Sica | «Che figura di me*da»

Come lo scorso anno, anche nella quarta edizione de Il Cantante Mascherato il regolamento prevede la «maschera d'oro». Come funziona? I giudici di Milly Carlucci hanno la possibilità di chiamarla in qualsiasi momento nell'arco della serata per una volta sola. L'obiettivo è quello di svelare seduta stante una delle maschere in gara. Christian De Sica, ottenuto questo potere, ha chiamato la «maschera d'oro»: chi è Scoiattolo Nero? Nonostante depistaggi e vari indizi, sotto il costume non vi era Anna Falchi. Il nome della conduttrice de I Fatti Vostri è stato fatto solo da De Sica. Dopo la performance in «E la Luna Bussò» di Loredana Bertè, nella puntata di sabato 25 marzo 2023, Flavio Insinna ha fatto il nome di Roberta Morise.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertanarsi : @IlCantanteRai1 ma non è uno scoiattolo Nero : è una puzzola!!! Fa brutto dirlo? ?? - seitrasparente : La maschera più interessante senza dubbio è questa dello scoiattolo nero, davvero zero idee #ilcantantemascherato - wordle_serie_a : Uhm... Se Christian De Sica è alto 1,84 cm e lo scoiattolo nero è pressapoco alta uguale (ma avrà i tacchi), non pu… - arual812 : @cuorebatticuore Questo programma NON ha nessun senso logico ?? ma lo Scoiattolo Nero non è Anna Falchi e perciò non sarà smascherato - EnfantProdige : RT @bohemiennepao: Io immagino Milly chiedere uno scoiattolo nero per fare la brillante, il reparto costumi che a sfregio le monta su una p… -