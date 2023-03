Scippa un cellulare in piazza a Napoli

(Di sabato 25 marzo 2023)ilad un uomo in un’auto in sosta aGaribaldi a. I falchi della squadra mobile hanno visto tuttouna in. Il fatto è accaduto ieri mattina. I Falchi della Squadra Mobile, nel transitare inGaribaldi, hanno notato un uomo avvicinarsi in modo sospetto ad una persona a bordo di un’auto in sosta. Poco dopo, con un gesto fulmineo, gli hato il telefonoche aveva in mano. Rapidissimo l’intervento della Polizia. Ne è nato un breve inseguimento ma l’uomo, con il supporto di personale dell’Esercito Italiano, è stato raggiunto e bloccato. Hanno così arrestato L.A., un 43enne napoletano con precedenti di polizia. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Scippa il cellulare ad un uomo in un’auto in sosta a piazza Garibaldi a Napoli. I falchi della squadra mobile hanno… - NapoliToday : #Cronaca #Zonaindustriale Scippa un cellulare a piazza Garibaldi, intervengono polizia e esercito… - cronachecampane : Napoli, scippa un cellulare un uomo in aiuto: inseguito e arrestato - NapoliToday : #Cronaca Segue una donna e poi le scippa il cellulare: arrestato - puntomagazine : Scippa un cellulare in piazza Garibaldi a Napoli. I Falchi della Squadra mobile vedono tutto e intervengono -… -

Infine ilè stato restituito al proprietario. ...Un 29enne del Marocco è stato arrestato per rapina impropria e lesioni personali nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine, ilè stato ...I poliziotti hanno bloccato il fuggitivo in via Lavinaio accertando che l'uomo, in via Nuova Marina angolo via Giulio Cesare Cortese , aveva strappato ildalle mani della donna per poi ...

Scippa un cellulare a piazza Garibaldi, intervengono polizia e esercito NapoliToday

nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato un uomo avvicinarsi in modo sospetto ad una persona a bordo di un’auto in sosta e, poco dopo, sottrargli con un gesto fulmineo il telefono cellulare ...nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato un uomo avvicinarsi in modo sospetto ad una persona a bordo di un’auto in sosta e, poco dopo, sottrargli con un gesto fulmineo il telefono cellulare ...