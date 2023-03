(Di sabato 25 marzo 2023) A(Svizzera) è andata in scena l’ultima tappa delladel2023 di, disciplina dello sci. Lo svedese Jasperha trionfato con 94.25 punti, riuscendo a prevalere nei confronti del canadese Evan Mceachran (93.00). Il norvegese Birkha chiuso in terzo posizione (92.50) e ha conquistato la Sfera di Cristallo, staccando definitivamente lo svizzero Andri Ragettli (assente in questa circostanza). Giù dal podio il neozelandese Luca Harrington (92.00) e gli statunitensi Alexander Hall (91.75) e Konnor Ralph (91.50). Sul fronte femminile, invece, ha giganteggiato la francese Tess, capace di imporsi con 93.25 punti davanti alla svizzera Sarah Hoefflin (90.25). La norvegese Johanne...

... evento che trasforma lo sport in strumento valido a sostenere e raccogliere fondi a favore della Onlus di Vanni Oddera, uno dei più grandi campioni diMotocross al mondo. Una gara die ...Elisa Nakab non è riuscita a superare il turno di qualifica alla finale dello slopestyle freeski di Coppa del mondo femminile, in corso di svolgimento a Silvaplana, in Svizzera. Dodicesimo posto per ...Dal 13 al 23 gennaio 2025 , Bardonecchia ospiterà loalpino , lo snowboard e i funambolici atleti die freeski . In questo weekend, ha cominciato a prepararsi all'appuntamento con la ...

Sci freestyle, Tajder e Ledeux vincono lo slopestyle a Silvaplana. Ruud e Killi conquistano la Coppa del Mondo OA Sport

A Silvaplana (Svizzera) è andata in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. Lo svedese Jasper Tajder ha trionfato con 94.25 punti, riuscendo a ...sci freestyle. Gli Europei di karate assegnano le medaglie, inizia il Sei Nazioni di rugby femminile. I Mondiali di boxe femminile propongono le prime finali e l’Italia si gioca le carte Irma Testa e ...