Sci di fondo | Simone Mocellini squalificato nella sprint tc di Lahti vinta da Klaebo Federico Pellegrino 18°

La sprint maschile in tecnica classica che si è disputata a Lahti (Finlandia), valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo, vede gioire il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che precede lo svedese Calle Halfvarsson, mentre chiude terzo l'altro norvegese Erik Valnes. squalificato in semifinale Simone Mocellini (secondo cartellino giallo), esce ai quarti Federico Pellegrino, 18° assoluto. In finale vince in 2'48?58 il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che batte per 0?75 (2'49?33) lo svedese Calle Halfvarsson, mentre dietro i primi due si issa in terza piazza l'altro norvegese Erik Valnes, terzo in 2'49?51, a 0?93. In semifinale avanza compatta la pattuglia norvegese, che piazza cinque uomini all'ultimo ...

