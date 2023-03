Sci di fondo, Simone Mocellini e Federico Pellegrino superano le qualificazioni della sprint tc di Lahti (Di sabato 25 marzo 2023) La sprint in tecnica classica di Lahti, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-2023, ha visto andare in archivio le qualificazioni: tra gli uomini su tre italiani al via ce la fanno Simone Mocellini e Federico Pellegrino, mentre tra le donne sono eliminate tutte le quattro azzurre iscritte. Tra gli uomini a primeggiare è il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, in testa in 2’43?12. Preceduto il connazionale Paal Golberg, secondo con un ritardo di 0?96, terza piazza per il finlandese Niilo Moilanen, con un distacco di 1?14. Dei tre azzurri al via passano il turno Simone Mocellini, con il 19° tempo in 2’48?92, a 5?80, e Federico Pellegrino, che ottiene il 30° ed ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Lain tecnica classica di, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo di sci di2022-2023, ha visto andare in archivio le: tra gli uomini su tre italiani al via ce la fanno, mentre tra le donne sono eliminate tutte le quattro azzurre iscritte. Tra gli uomini a primeggiare è il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, in testa in 2’43?12. Preceduto il connazionale Paal Golberg, secondo con un ritardo di 0?96, terza piazza per il finlandese Niilo Moilanen, con un distacco di 1?14. Dei tre azzurri al via passano il turno, con il 19° tempo in 2’48?92, a 5?80, e, che ottiene il 30° ed ...

