Sci di fondo, la sprint di Lahti consegna a Tiril Udnes Weng la generale e a Maja Dahlqvist la Coppa di specialità (Di sabato 25 marzo 2023) La sprint femminile in tecnica classica disputata a Lahti (Finlandia) valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo, registra la vittoria della norvegese Kristine Stavaas Skistad, che va a precedere la svedese Jonna Sundling. La Coppa del Mondo generale va alla norvegese Tiril Udnes Weng, mentre nella classifica di specialità si impone la svedese Maja Dahlqvist. La finale viene vinta dalla norvegese Kristine Stavaas Skistad, prima in a 3’08?63, che brucia la svedese Jonna Sundling, seconda a 0?13. Il terzo posto a 6?55 consegna la Coppa del Mondo generale alla norvegese Tiril Udnes ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Lafemminile in tecnica classica disputata a(Finlandia) valida per ladel Mondo 2022-2023 di sci di, registra la vittoria della norvegese Kristine Stavaas Skistad, che va a precedere la svedese Jonna Sundling. Ladel Mondova alla norvegese, mentre nella classifica disi impone la svedese. La finale viene vinta dalla norvegese Kristine Stavaas Skistad, prima in a 3’08?63, che brucia la svedese Jonna Sundling, seconda a 0?13. Il terzo posto a 6?55ladel Mondoalla norvegese...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dr0g05 : mammamia la gnocca nello sci di fondo. canale 58. - settalese : RT @Coninews: Piazza d’onore in Finlandia! ????? In Coppa del Mondo di sci di fondo, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani sono secondi… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Mondiali Master Seefeld 2023: Italia seconda nel medagliere! - FondoItalia : Sci di Fondo - Mondiali Master Seefeld 2023: Italia seconda nel medagliere! - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Vanno in scena le fasi finali della sprint di Lahti: la Coppa del Mondo di sci di fondo emette verde… -