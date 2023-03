Sci alpinismo | Antonioli ed Eydallin d’oro ai Mondiali a squadre! Bronzo per Compagnoni e Veronese al femminile

(Di sabato 25 marzo 2023) È andata in scena oggi l’Adamello Ski Raid, gara valida per assegnare i titoli di Campione del Mondo nelle prove a coppia sulle lunghe distanze. Non certo a sorpresa, i due podi (gara maschile e) hanno visto il dominio di coppie italiane e francese, di gran lunga le più quotate alla vigilia. La squadra azzurra può festeggiare il successo di Roberte Matteonella gara maschile, chiusa con il tempo di 04:04:24.0. La coppia italiana ha dunque centrato una vittoria importantissima, che fa il paio con quella ottenuta nella Team Race dei recentispagnoli di Boi Taull. Alle spalle della coppia italiana, con un distacco di 2’49” si sono piazzati i francesi Matheo Jacquemod e Samuel Equy, che hanno così migliorato il quarto posto della prova di Boi Taull, guadagnando due posizioni a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : “Saranno Campioni”: Erik Canovi, il predestinato dello sci alpinismo - - ShoppingAlertIT : Resplend Giacca Antivento da Alpinismo Giacca da Sci Montagna Calda Invernale Parka da Neve Imbottita Colore Puro D… - ADM_assdemxmi : RT @IntornoTirano: Raduno di sci alpinismo in Valfurva - nordest24 : Sci alpinismo, ai tricolori Libertas di Piancavallo dominano i pordenonesi - TibetNews11 : Gli atleti tibetani hanno vinto 1 oro, 1 argento e 3 bronzi! Termina la Sfida Nazionale di #Sci Alpinismo 2023 -

Si tratta di un wearable realizzato con materiali super resistenti e pensato per chi ama fare escursioni all'aperto e sport avventurosi come loe la mountain bike. Ma è un orologio ...Gli istruttori del Corso "Gamma" sono tutti alpinisti titolati o qualificati e fanno parte dell'organico della Scuola diVal San Martino facente parte del Cai ...Dalle ciaspole allo, dal pattinaggio su ghiaccio allonordico, dal trekking fino alle fat bike sulla neve, le possibilità non mancano. Vanno semplicemente valorizzate e unite ad ...

Sci alpinismo, Robert Antonioli è campione del mondo SondrioToday

È andata in scena oggi l’Adamello Ski Raid, gara valida per assegnare i titoli di Campione del Mondo nelle prove a coppia sulle lunghe distanze. Non certo a sorpresa, i due podi (gara maschile e ...Un nuovo modo di vivere la montagna: in prossimità del villaggio alpino di Montespluga, circondati da un panorama mozzafiato, il progetto “Homeland” per avvicinare il grande pubblico alla pratica ...