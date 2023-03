Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E davvero bello il gol di #Ndombele. Sì. Ma #Osimhen che sul 3-0 e con 2 gol fatti sradica una, due, tre volte la p… - umbertoravizza : @jacopoformia D’accordo sul vendere Schuurs a 40 milioni, non uno di meno. Cercherei di tenerlo un anno in più, nes… - NumeroDiez_10 : Dopo il grande impatto con la #SerieA, Perr #Schuurs potrebbe già lasciare il #Torino. ?? Il centrale ???? è seguito… - gazzettaGranata : Schuurs sul mercato: 50 milioni per il Torino - LeBombeDiVlad : ???? Il #Torino si gode #Schuurs ?? L’olandese ha attirato l’interesse di numerosi club #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Perr- calciomercato.itStando alle indiscrezioni odierne di 'Tuttosport', il Liverpool faserio per l'ex Ajax che il tecnico tedesco avrebbe voluto con sé già qualche stagione fa. La ...Commenta per primo Sirene inglesi per Peer. Il difensore olandese del Torino (classe 1999) interessa al Liverpool secondo Tuttosport . Il presidente granata Cairo, che lo ha acquistato dall'Ajax per 9 milioni di euro nello scorso ...... è emblematica in tal senso la foga con cui strappa la pallaper poi servirla a ...che presenta innumerevoli insidie e Spalletti dovrà essere bravo a gestire tutto l'ambiente soprattutto...

Torino, tutti pazzi per Schuurs: Serie A e Premier League su di lui Calcio in Pillole

Cominciano a muoversi le prime pretendenti per una delle rivelazioni granata della stagione. "Liverpool su Schuurs, 50 milioni per il Toro" titola Tuttosport in prima pagina.Una stagione splendida quella di Perr Schuurs con la maglia del Torino: sul centrale difensivo ci sono moltissimi club, italiani e non.