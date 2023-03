Schiaffo morale: Ilary Blasi massacra Totti: reazione assurda | Situazione tesissima (Di sabato 25 marzo 2023) Un gesto di Ilary Blasi avrebbe fatto infuriare Francesco Totti e non solo. Tra di loro è gelo assoluto ma vediamo cosa è successo. La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è temporalmente abbastanza lontana essendo passato praticamente quasi un anno dall’addio ufficiale. Tuttavia, i due continuano a tenere banco nei giornali di gossip con la loro separazione più che turbolenta tra Rolex rubati e borse firmate nascoste. Per non contare anche la dura battaglia dell’affido dei figli che ancora non ha trovato una giusta risoluzione. Insomma, Totti e Ilary anche da separati fanno discutere soprattutto perché anche indirettamente i due non se le mandano a dire. I vent’anni passati insieme come famiglia unita e solida e i loro tre figli ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 marzo 2023) Un gesto diavrebbe fatto infuriare Francescoe non solo. Tra di loro è gelo assoluto ma vediamo cosa è successo. La separazione trae Francescoè temporalmente abbastanza lontana essendo passato praticamente quasi un anno dall’addio ufficiale. Tuttavia, i due continuano a tenere banco nei giornali di gossip con la loro separazione più che turbolenta tra Rolex rubati e borse firmate nascoste. Per non contare anche la dura battaglia dell’affido dei figli che ancora non ha trovato una giusta risoluzione. Insomma,anche da separati fanno discutere soprattutto perché anche indirettamente i due non se le mandano a dire. I vent’anni passati insieme come famiglia unita e solida e i loro tre figli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonio_m_diego : Napoli vince ancora una volta e da’ uno schiaffo morale a tanta gente che, nelle ore precedenti e successive al mat… - CarlottaBarbi : RT @Martyfrongillo: Ma magari cara Deianira ??, così sarebbe uno schiaffo morale per tanti e il riscatto per molti: Amaurys, Marco, Carolin… - frans579 : @Oxus_ @TheSchrodingers Non solo. Mia madre un giorno mi disse “la miglior vendetta è un bello schiaffo morale”. E… - RaffaellaFiori6 : @AlessiaMercata2 Io darei uno schiaffo morale...votando niky - ridammilapoesia : Palese che la Celentano lo ha fatto per dare uno schiaffo morale a tutti quelli che vogliono sempre sottovalutare i… -