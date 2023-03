Scherma, Coppa del Mondo spada Buenos Aires 2023: cinque italiani nel tabellone principale (Di sabato 25 marzo 2023) Ha preso il via a Buenos Aires il weekend della Coppa del Mondo di spada maschile, che nella giornata odierna ha visto i turni di qualificazione della gara individuale in programma domani. Sono cinque gli italiani che sono riusciti a qualificarsi: Gabriele Cimini era già qualificato tramite ranking, ma a lui si sono aggiunti anche Marco Balzano, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo, Filippo Armaleo. Quest’ultimo ha avuto bisogno dei turni preliminari, mentre gli altri tre si sono subito qualificati tramite la fase a gironi. Niente da fare invece per Federico Vismara, Andrea Vallosio e Daniel De Mola che sono stati sconfitti nell’ultimo match decisivo per il passaggio al tabellone. La tappa di Buenos Aires vedrà domani la ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Ha preso il via ail weekend delladeldimaschile, che nella giornata odierna ha visto i turni di qualificazione della gara individuale in programma domani. Sonogliche sono riusciti a qualificarsi: Gabriele Cimini era già qualificato tramite ranking, ma a lui si sono aggiunti anche Marco Balzano, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo, Filippo Armaleo. Quest’ultimo ha avuto bisogno dei turni preliminari, mentre gli altri tre si sono subito qualificati tramite la fase a gironi. Niente da fare invece per Federico Vismara, Andrea Vallosio e Daniel De Mola che sono stati sconfitti nell’ultimo match decisivo per il passaggio al. La tappa divedrà domani la ...

