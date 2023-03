Sbarchi migranti, è record di arrivi a Lampedusa: in due giorni 2mila persone (Di sabato 25 marzo 2023) Emergenza Sbarchi sulle coste siciliane: c'è stato un nuovo record di Sbarchi a Lampedusa con oltre 2mila migranti arrivati in 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull'isola, fra la... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 25 marzo 2023) Emergenzasulle coste siciliane: c'è stato un nuovodicon oltrearrivati in 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull'isola, fra la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati 20 sbarchi di oltre novecent… - localteamtv : Lampedusa, sbarchi record: decine e decine di migranti attendono avvolti nelle coperte i pulmini per essere condott… - localteamtv : Lampedusa, sbarchi non-stop: nel primo pomeriggio motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza app… - Spooky_The_Tuff : RT @RaiNews: Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste italiane e i soccorsi in tutto il Mediterraneo. A Lampedusa, in poc… - AndreD81 : RT @novasocialnews: Migranti: record sbarchi a Lampedusa, in 2mila in 24 ore -

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: 2mila in 24 ore Non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa, dove in poco più di 24 ore sono arrivate oltre 2mila persone. L'ultimo sbarco di oltre 260 persone è della notte scorsa. Negli ultimi due giorni sono state decine gli sbarchi. Sono 267 gli ultimi approdati sull'isola, fra la notte e l'alba di oggi, dopo che 6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi. L'hotspot è nuovamente al collasso.