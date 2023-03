Sanità, salta il tetto per il personale: “Così assumeremo 15 mila gettonisti” (Di sabato 25 marzo 2023) Incontro al Mef con i tecnici di Schillaci: governo pronto a stanziare 2 miliardi di euro. Tagli alle liste d’attesa, l’obiettivo è recuperare posti letto dalle strutture convenzionate Leggi su lastampa (Di sabato 25 marzo 2023) Incontro al Mef con i tecnici di Schillaci: governo pronto a stanziare 2 miliardi di euro. Tagli alle liste d’attesa, l’obiettivo è recuperare posti letto dalle strutture convenzionate

