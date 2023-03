Sanità | Mastella | “Inaccettabile il comportamento della Morgante”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco di Benevento, Clementeha espresso il suo parere sullacampana con un post su facebook, un allarme nel vero sensoparola. “Qui ora e non in futuro, esiste la crisi del personale sanitario in Europa e in Italia. Questo richiede, secondo la carta di Bucarest, una immediata azione politica per affrontare una crisi di sistema che lamenta organici insufficienti, stipendi bassi e condizioni di lavoro davvero insostenibili. Siamo al collasso a meno che non si intervenga subito. L’invecchiamentopopolazione ed una forza lavoro sanitaria, anche essa in età avanzata, sono i sintomicrisi. Poi c’è la mobilità degli operatori sanitari, di cui l’Italia è vittima, che cercano migliori condizioni di vita e di lavoro. Secondo l’Ocse, ...