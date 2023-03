Sampdoria-Como, Poule salvezza Serie A Femminile: ultime e diretta TV (Di sabato 25 marzo 2023) Questa mattina alle 12.30, al campo sportivo tre Campanili, la Sampdoria ospita il Como nella gara valida per la seconda giornata della Poule salvezza di Serie A. Le blucerchiate cercano un successo per rilanciarsi e provare a schiodarsi dall’ultimo posto che significherebbe retrocessione diretta. Stesso discorso per le biancoblù che vogliono allontanarsi dal penultimo posto, che invece porterebbe allo spareggio con la seconda classificata della Serie B. Ecco dunque le ultime e dove vedere in diretta Sampdoria-Como. Il momento della Sampdoria Sampdoria Women (Crediti foto: UC Sampdoria Facebook)La Sampdoria si presenta alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Questa mattina alle 12.30, al campo sportivo tre Campanili, laospita ilnella gara valida per la seconda giornata delladiA. Le blucerchiate cercano un successo per rilanciarsi e provare a schiodarsi dall’ultimo posto che significherebbe retrocessione. Stesso discorso per le biancoblù che vogliono allontanarsi dal penultimo posto, che invece porterebbe allo spareggio con la seconda classificata dellaB. Ecco dunque lee dove vedere in. Il momento dellaWomen (Crediti foto: UCFacebook)Lasi presenta alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SampNews24 : #Sampdoria-#Como Women, #Bonfantini si scalda: non segna in casa da un anno - ParmaLiveTweet : Serie A femminile, domani riparte la Poule Salvezza con Sampdoria-Como - Ftbnews24 : Serie A femminile, verso Sampdoria-Como: una vittoria per risollevare le speranze salvezza - TMWSampdoria : Sampdoria Women - Como, le 20 convocate di Mango - SettimanaS : Sampdoria Women: le convocate di Mango per il match con il Como -