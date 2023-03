Salvione | “De Laurentiis ha detto una cosa importantissima | ma è passata sotto silenzio Vi spiego”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 marzo 2023) Pasqualelinea l’importanza delle parole del presidente del Napoli Aurelio Dea margine del premio Bearzot. Pasquale, direttore del Corriere dello Sport online, è intervenuto al programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. Durante l’intervista,ha espresso il suo giudizio sulle dichiarazioni di Spalletti e De, fatte durante il Premio Bearzot. Per quanto riguarda Spalletti,halineato l’importanza del momento che il Napoli sta vivendo e la necessità di coglierlo. Il traguardo in campionato è a portata di mano, ma non ancora raggiunto, e in Champions c’è la possibilità di fare la storia.ha inoltre evidenziato come il ...