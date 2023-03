(Di sabato 25 marzo 2023) Alla presidenza di EnelPaolo Scaroni, che tutti conosciamo, mentre alla presidenza di Eniun No euro, un ammiratore dei gilet gialli. Il nome è clamoroso. L’uomo a cui... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pensioni, 300 arresti a Parigi gianni macheda's turnaround Ponte sullo Stretto,: 'Sarà un'... Nessuna delle partilo scontro e, finora, un vero e proprio scontro non c'è stato. Ma col ...Oggi Ciriellitogliere la patria potestà alle madri detenute. Quindi una donna che sbaglia, ... Replica Matteo, accusando il Pd di voler liberare "le borseggiatrici rom che usano bimbi e ...Spalleggiato da. A me non riesce facile commentare una iniziativa tanto feroce. Ero ... Leggi anche Mai più bimbi in carcere, la fake news del governo Meloni chele donne incinte in cella ...

Salvini vuole l'euroscettico Rinaldi come presidente Eni Il Foglio

In un documento tutti i nomi dei candidati ad e presidenti di Lega e Fi per guidare le partecipate di stato. Il nome clamoroso è quello dell'europarlamentare anti euro e allievo di Savona ...La proposta è arrivata in aula su spinta di Giuseppe Pan, capogruppo in Consiglio molto vicino al sottosegretario di Stato Massimo Bitonci (e dunque a Salvini). Questa volta, è convinzione comune, ...