Salvini: Più tentano di dividere me e Giorgia Meloni, più ci uniscono (Di sabato 25 marzo 2023) Meloni, 25 marzo 2023 "Lo dico col massimo rispetto. Ieri Giorgia ha fatto un gran lavoro e sta facendo un gran lavoro. Più tentano di allontanarci e di dividerci, più ci uniscono", le parole di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023), 25 marzo 2023 "Lo dico col massimo rispetto. Ieriha fatto un gran lavoro e sta facendo un gran lavoro. Piùdi allontanarci e di dividerci, più ci", le parole di ...

Salvini: Più tentano di dividere me e Giorgia Meloni, più ci uniscono Più tentano di allontanarci e di dividerci, più ci uniscono", le parole di Matteo Salvini a Milano, per aprire l'ottava edizione della Scuola di Formazione della Lega. / Fb Salvini