Salvini: «Più tentano di dividerci e più ci uniscono. Con Giorgia ci sentiamo sempre» (Di sabato 25 marzo 2023) «Giorgia Meloni fa un grande lavoro». Lo ha detto Matteo Salvini, ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, intervenendo alla prima giornata della scuola politica della Lega in corso a Palazzo Castiglioni a Milano, «Con Giorgia ci sentiamo tutti i giorni, ieri, anche se lei era a Bruxelles, ci siamo sentiti – ha aggiunto Salvini. – Più cercano di dividerci, piu’ ci uniscono». Salvini: padre e madre sono fondamentali «Anche tra mille anni potremo parlare di tutto, ma non potremo parlare di niente, se non ci fossero delle mamme e dei papà», ha affermato Salvini. «Ci sono delle mamme e dei papà che hanno sfidato mille problemi e hanno messo al mondo dei figli. Senza una mamma e un papà non saremmo a fare questo convegno. Auguri alle ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 marzo 2023) «Meloni fa un grande lavoro». Lo ha detto Matteo, ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, intervenendo alla prima giornata della scuola politica della Lega in corso a Palazzo Castiglioni a Milano, «Concitutti i giorni, ieri, anche se lei era a Bruxelles, ci siamo sentiti – ha aggiunto. – Più cercano di, piu’ ci».: padre e madre sono fondamentali «Anche tra mille anni potremo parlare di tutto, ma non potremo parlare di niente, se non ci fossero delle mamme e dei papà», ha affermato. «Ci sono delle mamme e dei papà che hanno sfidato mille problemi e hanno messo al mondo dei figli. Senza una mamma e un papà non saremmo a fare questo convegno. Auguri alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Matteo #Salvini: “? Vittoria Lega in Commissione Giustizia alla Camera! È passato il nostro emendamento che ferma i… - CarloCalenda : In Italia in dieci anni sono sempre rimasti 450mila migranti, chi arriva per lo più si sposta in Europa. Salvini ha… - DarioBallini : .@GiuseppeConteIT:“A me non preoccupa se @CarloCalenda prende qualche voto dalla destra, mi preoccupa di più quando… - maaniballi : @FratellidItalia ??????A quando occuparsi del PNRR e finanziamenti a rischio sempre più grave. I cantieri, Turismo, Sa… - alessan75877023 : RT @SecolodItalia1: Salvini: «Più tentano di dividerci e più ci uniscono. Con Giorgia ci sentiamo sempre» -

Governo, Salvini: 'Più cercano di allontanarmi da Meloni più ci uniscono' Ogni giorno ci sentiamo e ci confrontiamo: più tentano di allontanarci più ci uniscono'. Così il segretario del Carroccio e vicepremier, Matteo Salvini, dal palco della scuola politica della Lega a ... Governo, Salvini: "Più cercano di allontanarmi da Meloni più ci uniscono" Ogni giorno ci sentiamo e ci confrontiamo: più tentano di allontanarci più ci uniscono". Così il segretario del Carroccio e vicepremier, Matteo Salvini, dal palco della scuola politica della Lega a ... Governo,Salvini: con Meloni piu' ci allontanano piu' ci uniscono Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento di apertura a Milano della nuova edizione della scuola politica del suo partito. Ogni giorno ci sentiamo e ci confrontiamo:tentano di allontanarcici uniscono'. Così il segretario del Carroccio e vicepremier, Matteo, dal palco della scuola politica della Lega a ...Ogni giorno ci sentiamo e ci confrontiamo:tentano di allontanarcici uniscono". Così il segretario del Carroccio e vicepremier, Matteo, dal palco della scuola politica della Lega a ...Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, nel suo intervento di apertura a Milano della nuova edizione della scuola politica del suo partito. Governo, Salvini: "Più cercano di allontanarmi da Meloni più ci ... Entilocali-online