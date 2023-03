Salvini: “Il ritorno alle Province vere farà del bene al Paese”. Poi mette le mani avanti: “vedo già il titolo del Fatto: Poltronificio” (Di sabato 25 marzo 2023) “Tornare ad eleggere direttamente, da parte dei cittadini, i presidenti di Provincia e gli organismi delle Province sarà qualcosa che farà del bene, anche per il coinvolgimento degli elettori, e su questo stiamo lavorando”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo nel corso dell’Assemblea dei giovani Anci, a Treviso. Poi il leader leghista ha continuato: “vedo già il titolo del Fatto Quotidiano “Poltronificio“, non è così… Sono riusciti a dire che noi facciamo il ponte sullo stretto di Messina per nominare 5 amministratori. Sarei veramente malato se mettessi in piedi un’operazione di giustizia sociale di vera continuità territoriale del Paese per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) “Tornare ad eleggere direttamente, da parte dei cittadini, i presidenti di Provincia e gli organismi dellesarà qualcosa chedel, anche per il coinvolgimento degli elettori, e su questo stiamo lavorando”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo, intervenendo nel corso dell’Assemblea dei giovani Anci, a Treviso. Poi il leader leghista ha continuato: “già ildelQuotidiano ““, non è così… Sono riusciti a dire che noi facciamo il ponte sullo stretto di Messina per nominare 5 amministratori. Sarei veramente malato sessi in piedi un’operazione di giustizia sociale di vera continuità territoriale delper ...

