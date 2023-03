Sallusti a testa bassa: “Fosse Ardeatine sulla coscienza dei partigiani” (Di sabato 25 marzo 2023) Non si placa la polemica contro Giorgia Meloni, che – nella giornata di ieri – per ricordare le Fosse Ardeatine, quando 335 italiani vennero uccisi dalla furia nazifascista, ha parlato genericamente di “italiani”, e non di “antifascisti”. Immediatamente, si sono levati i cori di Anpi e opposizioni, che hanno cercato implicitamente di sostenere che il premier, utilizzando la semplice formula “uccisi perché italiani”, abbia cercato di attenuare le responsabilità dei gerarchi fascisti e nazisti. Alessandro Sallusti, direttore di Libero, ha però sviscerato un elemento che è sfuggito all’intellighenzia di sinistra. Innanzitutto, le Fosse Ardeatine sono state la conseguenza dell’applicazione di una direttiva tedesca, che prevedeva l’uccisione di dieci italiani per ogni soldato tedesco vittima di attentato. E ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 marzo 2023) Non si placa la polemica contro Giorgia Meloni, che – nella giornata di ieri – per ricordare le, quando 335 italiani vennero uccisi dalla furia nazifascista, ha parlato genericamente di “italiani”, e non di “antifascisti”. Immediatamente, si sono levati i cori di Anpi e opposizioni, che hanno cercato implicitamente di sostenere che il premier, utilizzando la semplice formula “uccisi perché italiani”, abbia cercato di attenuare le responsabilità dei gerarchi fascisti e nazisti. Alessandro, direttore di Libero, ha però sviscerato un elemento che è sfuggito all’intellighenzia di sinistra. Innanzitutto, lesono state la conseguenza dell’applicazione di una direttiva tedesca, che prevedeva l’uccisione di dieci italiani per ogni soldato tedesco vittima di attentato. E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Condividiamo la riflessione del Direttore Sallusti: chiunque in questi mesi abbia attaccato il Governo in modo st… - NicolaPorro : Si dice che la #sinistra combatta questo #governo perché è di #destra. In realtà non è proprio così. L'affondo di… - g_wob_3 : “Non mi vorrete davvero far credere” che Sallusti oggi si è messo in testa di di difendere i nazisti? ??#FosseArdeatine - forzadraghi : @franzonil @BimbePeppe Certo levarsi dai coglioni Sallusti e Sinaldi che ad ogni telegiornale fanno capoccella con… - Gianfra19490696 : @alesallusti Sallusti lei è un etero bianco però si fa la ceretta( in testa ?) -