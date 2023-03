Salerno: De Luca in centro contro la musica troppo alta, ma l’evento era in regola (Di sabato 25 marzo 2023) De Luca irrompe in pieno centro a Salerno, dove ha criticato il volume troppo alto delle casse installate per l’evento Honda Live Tour 2023. Un sopralluogo inaspettato, quello in Piazza Mazzini (di fronte Piazza della Concordia), che ha sorpreso organizzatori e partecipanti. Sul posto – come riporta Salernotoday.it – sono intervenute anche alcune pattuglie della Polizia Municipale che hanno accertato la regolarità dei permessi sia per lo svolgimento dell’evento sia per la diffusione della musica con la relativa documentazione. Le reazioni Il comportamento di De Luca ha suscitato la reazione del senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone: “Quello che è avvenuto oggi a Piazza della Concordia è un inno ... Leggi su zon (Di sabato 25 marzo 2023) Deirrompe in pieno, dove ha criticato il volumealto delle casse installate perHonda Live Tour 2023. Un sopralluogo inaspettato, quello in Piazza Mazzini (di fronte Piazza della Concordia), che ha sorpreso organizzatori e partecipanti. Sul posto – come riportatoday.it – sono intervenute anche alcune pattuglie della Polizia Municipale che hanno accertato larità dei permessi sia per lo svolgimento delsia per la diffusione dellacon la relativa documentazione. Le reazioni Il comportamento di Deha suscitato la reazione del senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone: “Quello che è avvenuto oggi a Piazza della Concordia è un inno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juornoit : #Juorno blitz #DeLuca a evento #Salerno troppo #rumore giù il volume - Cavaliere2S : The Annunciation by Luca Giordano, Metropolitan Museum of Art, NYC. The Annunciation by Andrea Malinconico, Museo C… - infoitsport : Luca Di Bartolomei: 'Ago mi chiese di andare con lui a Salerno prima di uccidersi, solo ora riesco a chiamarlo papà' - ottopagine : Decibel a tutta forza, 'blitz' di De Luca contro l'evento in piazza a Salerno #Salerno - CiccioniSe : RT @fasulo_antonio: De Luca, la fattucchiera di Salerno. #fratellidicrozza -