Russia: Medvedev contro il Cio, 'esclusione atleti russi da tornei è decisione politica' (Di sabato 25 marzo 2023) Mosca, 25 mar. (Adnkronos) - Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha criticato le decisioni del Comitato olimpico internazionale e di altre organizzazioni sportive internazionali di vietare agli atleti russi di partecipare ai tornei definendole vergognose e politicamente motivate. In un'intervista con i media russi l'ex presidente russo ha dichiarato: "Il fatto che gli atleti russi non prenderanno parte alle competizioni sportive deriva ovviamente da decisioni motivate politicamente dalle organizzazioni sportive. Vergogna per loro. Intendo tutti, compreso, naturalmente, il Comitato Olimpico e la sua dirigenza". Attualmente, lo sport sta "vivendo tempi difficili", ha aggiunto Medvedev. "È ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Mosca, 25 mar. (Adnkronos) - Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitryha criticato le decisioni del Comitato olimpico internazionale e di altre organizzazioni sportive internazionali di vietare aglidi partecipare aidefinendole vergognose emente motivate. In un'intervista con i medial'ex presidente russo ha dichiarato: "Il fatto che glinon prenderanno parte alle competizioni sportive deriva ovviamente da decisioni motivatemente dalle organizzazioni sportive. Vergogna per loro. Intendo tutti, compreso, naturalmente, il Comitato Olimpico e la sua dirigenza". Attualmente, lo sport sta "vivendo tempi difficili", ha aggiunto. "È ...

