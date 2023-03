Russia-Cina, in Africa “l’amicizia senza limiti” mostra crepe. Il caso dell’attacco a una miniera e il ruolo del gruppo Wagner (Di sabato 25 marzo 2023) “Punizioni severe in conformità con la legge e garanzia per la sicurezza dei cittadini cinesi”. È quanto ha chiesto Pechino dopo il recente attacco nella miniera d’oro di Chimbolo, nella Repubblica CentrAfricana, costato la vita a nove cinesi. L’assalto al sito d’estrazione, gestito dalla cinese Gold Coast Group e inaugurato solo pochi giorni prima, è avvenuto intorno alle 5.00 di domenica 19 marzo, quando uomini armati hanno superato le guardie aprendo il fuoco. Non ci sono state rivendicazioni immediate, ma i sospetti sono immediatamente ricaduti sulla Coalizione dei Patrioti per il Cambiamento (CPC), alleanza di gruppi insurrezionisti autrice di frequenti aggressioni contro le forze armate locali. I ribelli negano e puntano il dito contro contro Wagner Group. D’altronde, non sarebbe la prima volta: i mercenari russi sono noti per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) “Punizioni severe in conformità con la legge e garanzia per la sicurezza dei cittadini cinesi”. È quanto ha chiesto Pechino dopo il recente attacco nellad’oro di Chimbolo, nella Repubblica Centrna, costato la vita a nove cinesi. L’assalto al sito d’estrazione, gestito dalla cinese Gold Coast Group e inaugurato solo pochi giorni prima, è avvenuto intorno alle 5.00 di domenica 19 marzo, quando uomini armati hanno superato le guardie aprendo il fuoco. Non ci sono state rivendicazioni immediate, ma i sospetti sono immediatamente ricaduti sulla Coalizione dei Patrioti per il Cambiamento (CPC), alleanza di gruppi insurrezionisti autrice di frequenti aggressioni contro le forze armate locali. I ribelli negano e puntano il dito contro controGroup. D’altronde, non sarebbe la prima volta: i mercenari russi sono noti per ...

