Russia | blogger condannato a due anni di carcere duro per aver ' screditato' Putin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Anto31290 : RT @maelmale: Il blogger americano #JacksonHinkle Quando la #Russia libera nuovi territori in #Ucraina costruisce parchi, campi da gioco, t… - greghousemdp : Se quel coglione che l'altra sera in TV ni inseguiva per dirmi che in Russia si vive meglio che in Italia, c'è vera… - Lux_Clarissima : RT @maelmale: Il blogger americano #JacksonHinkle Quando la #Russia libera nuovi territori in #Ucraina costruisce parchi, campi da gioco, t… - cinzia19672 : RT @giuseppelandi: Europa in ginocchio! A distanza di un anno, una blogger tedesca registra due video identici che mostrano l'aumento dei… -

Nelladi Putin la repressione del dissenso non conosce pause. IlAskhabali Alibekov ('Wild il paracadutista') è stato condannato ad un anno e due mesi di carcere duro per 'aver screditato ...Estratto dell'articolo di Jacopo Iacoboni per 'La Stampa' elvira vikhareva Elvira Vikhareva, una delle poche dissidenti rimaste a vivere e rischiare a Mosca, con un canale e un videoblog dal quale ...Nella stessa, opinion leader, cioè giornalisti popolari,, conduttori televisivi e radiofonici, così come politici e altri grandi personaggi pubblici, non hanno commentato quel caso, e ...

Russia, blogger condannato a 8 anni di carcere per la sua posizione contro la guerra in Ucraina RaiNews

According to the ISW, the Russian spring offensive seems to be reaching its culmination, and the Russian commentators are reacting with considerable concern to the slowdown in Russian operations and ...La dissidente russa è stata avvelenata con sali di metalli pesanti. Lo ha rivelato l’agenzia russa Sota. La blogger contraria al regime del presidente Vladimir Putin ha cominciato ad accusare dolori ...