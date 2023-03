Rugby | URC 2023 | Zebre-Cardiff 30-34 Ancora senza vittorie la franchigia italiana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportparma : Ultima gara stagionale in @URCOfficial al Lanfranchi per le @ZebreParma: contro @Cardiff_Rugby ci siamo anche noi!… - infoitsport : Rugby - URC: dove e quando vedere il match tra Benetton ed Emirates Lions in tv e streaming - infoitsport : Rugby - URC: la formazione del Benetton Rugby per il match con i Lions - onrugby_it : URC: la formazione del @BenettonRugby per il match con i Lions - Rugbymeet : Zebre: stasera l’ultima partita a #Parma con Cardiff Johan Meyer saluta le Zebre a causa di un grave infortunio… -

... in quello che è il Round 16 dello UnitedChampionship. Si scontrano i biancoverdi, noni in ... I Leoni iniziano sabato l'ultimo spezzone di stagione, mancano tre turni alla dell'e la lotta per ...Fekitoa ha quindi giocato in tutti i campionati più importanti con squadre di altissimo rango: Super, Top14, Premiership e; un curriculum ed un'esperienza invidiabile. A livello statistico ...Il trequarti in forza al Benettonsostituirà Enrico Lucchin (out per una commozione cerebrale) che, in seguito al match disputato dalle Zebre Parma in, inizierà il protocollo previsto per ...

URC: le designazioni arbitrali per i match delle Zebre e del Benetton OnRugby

They extended their lead atop the URC table and ensured they will again finish first at the end of the regular season. Accordingly, sections of the crowd remained to cheer the home team on a lap of ...Glasgow Warriors head coach Franco Smith reckons he is making a virtue out of a necessity by selecting scrum-half Jamie Dobie on the wing for tonight's crucial URC clash against Munster at Thomond ...