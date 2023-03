Rugby, Top 10: Rovigo espugna Reggio Emilia, vincono le Fiamme Oro, mentre Mogliano condanna quasi Torino alla retrocessione (Di sabato 25 marzo 2023) Si sono disputati tre anticipi della quindicesima giornata del massimo campionato italiano di Rugby e sui campi si sono giocate sfide che, per un motivo o per l’altro, erano fondamentali. A Torino spaReggio salvezza tra il Cus e il Mogliano, mentre a Roma le Fiamme Oro cercavano punti playoff contro il Calvisano. Infine, big match a Reggio Emilia, dove il ValoRugby ospitava il Rovigo. Ecco come è andata. Tanto in palio a Torino, in un vero e proprio spaReggio salvezza. Nervosismo che si trasforma in quattro cartellini gialli, due per parte, e sfida che si decide a cavallo tra i due tempi. Le mete di Avaca al 34’ e al 45’, con due piazzati di Fadalti nel mezzo, scavano il solco decisivo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Si sono disputati tre anticipi della quindicesima giornata del massimo campionato italiano die sui campi si sono giocate sfide che, per un motivo o per l’altro, erano fondamentali. Aspasalvezza tra il Cus e ila Roma leOro cercavano punti playoff contro il Calvisano. Infine, big match a, dove il Valoospitava il. Ecco come è andata. Tanto in palio a, in un vero e proprio spasalvezza. Nervosismo che si trasforma in quattro cartellini gialli, due per parte, e sfida che si decide a cavallo tra i due tempi. Le mete di Avaca al 34’ e al 45’, con due piazzati di Fadalti nel mezzo, scavano il solco decisivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportInTV_IT : Top 10 di Rugby 2022/2023: la 15a giornata su Eleven Sports e Rai Sport - persempre_news : ?? @Federugby Peroni #Top10 la #finale #scudetto del 28 maggio sarà trasmessa in chiaro su #Rai2 #MarzioInnocenti… - MTheo97 : @AndreaPropato Deve inserirsi nel rugby? In pratica hanno preso giocatori da formare col tempo, nel mentre i titola… - carborugbyyy : Il @BenettonRugby porta in Ghirada un giocatore di livello superiore. Le ambizioni sono chiare: puntare al top. -… - heavyacquacotta : @zeroinamore Track top e polo da rugby ?????? -