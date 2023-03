Ron DeSantis: non farò il vice di Trump (Di sabato 25 marzo 2023) Il governatore della Florida Ron DeSantis ha affermato che non farà il vicepresidente di Donald Trump. DeSantis ha detto che lui è “probabilmente più di un dirigente”. Ron DeSantis: non farò il vicepresidente di Trump Il governatore della Florida Ron DeSantis, potenziale rivale di Donald Trump nelle primarie repubblicane per le presidenziali del 2024, ha Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 marzo 2023) Il governatore della Florida Ronha affermato che non farà ilpresidente di Donaldha detto che lui è “probabilmente più di un dirigente”. Ron: nonilpresidente diIl governatore della Florida Ron, potenziale rivale di Donaldnelle primarie repubblicane per le presidenziali del 2024, ha

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Mi raccomando, non dite a Matteo Salvini che a licenziare l’insegnante è stato un funzionario della Florida, Barney… - putino : Ron DeSantis etichetta Putin come 'criminale di guerra' e si esprime nuovamente su Ucraina e Taiwan, criticando dur… - liliaragnar : #Trump su Ron DeSantis “Abbiamo un sacco di persone fantastiche nel Partito Repubblicano,non ho mai pensato a Ron c… - Billa42_ : Ron DeSantis: non farò il vice di Trump - 71locatelli : RT @putino: Mi raccomando, non dite a Matteo Salvini che a licenziare l’insegnante è stato un funzionario della Florida, Barney Bishop, sup… -