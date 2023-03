(Di sabato 25 marzo 2023) Il primo incastro, la prima certezza: Nemanjac'è, per presente e futuro. Nei giorni scorsi, prima di partire per una vacanza in Montenegro nella quale ha visitato la sua prima squadra (lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Roma, svolta #Matic: arriva il rinnovo! Ora tocca a #Smalling: cosa manca ancora: Il centrocampista serbo ha firma… - enrico_farda : RT @GabryContessa: perchè diavolo oggi 24 marzo nessuno sta scrivendo sul triste, nerissimo anniversario dell'eccidio delle #fosseardeatine… - __Naglfar : Le cinque ragioni della svolta di Macron. Vacilla l'asse con Berlino e cerca Roma - lidia25aprile : RT @FraLeoncini: Dopo le elezioni regionali torniamo a discutere e a confrontarci sulle prossime sfide politiche con la comunità degli iscr… - laura_ceruti : RT @GabryContessa: perchè diavolo oggi 24 marzo nessuno sta scrivendo sul triste, nerissimo anniversario dell'eccidio delle #fosseardeatine… -

Nei giorni scorsi, prima di partire per una vacanza in Montenegro nella quale ha visitato la sua prima squadra (lo Jedinstvo), ha firmato il rinnovo del contratto con la. Era un suo diritto ...... amministratore aelegato di Aeroporti di- è un unicum a livello internazionale. Dimostra la ...il 24 gennaio scorso presso il Parlamento Europeo e che Adr ha messo in campo per dare una...Ma il 2022 - 23 della Juventus verrà ricordato anche per lagiovane. Un po' per necessità (...a Davide Frattesi del Sassuolo - obiettivo sempre più caldo (c'è la concorrenza della) - al ...

Roma, svolta Matic: arriva il rinnovo! Ora tocca a Smalling: cosa manca ancora Corriere dello Sport

Nei giorni scorsi, prima di partire per una vacanza in Montenegro nella quale ha visitato la sua prima squadra (lo Jedinstvo), ha firmato il rinnovo del contratto con la Roma. Era un suo diritto ...Ma il 2022-23 della Juventus verrà ricordato anche per la svolta giovane. Un po’ per necessità (infortuni ... Sassuolo - obiettivo sempre più caldo (c’è la concorrenza della Roma) - al restyling delle ...