Roma-Matic | c’è il rinnovo | i dettagli

(Di sabato 25 marzo 2023) Tiago Pinto dovrà risolvere alcuni casi spinosi per quanto riguarda i rinnovi, tutti tranneche dovrebbe aver firmato Tiago Pinto dovrà risolvere alcuni casi spinosi per quanto riguarda i rinnovi, tutti tranneche dovrebbe aver firmato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il serbo ha raggiunto il 40% delle presenze stagionali (da titolare o almeno 45?) in giallorosso e questo avrebbe fatto scattare la clausola del suo contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, scattata l'opzione legata alle presenze per il rinnovo di #Matic - CalcioNews24 : #Roma, arriva il rinnovo di #Matic ?? - 86_longo : ??? Sono state raggiunte tutte le condizioni per il rinnovo di #Matic con la Roma fino al 2024 @cmdotcom - MirabellaIacopo : RT @ilRomanistaweb: ???? Nella prossima stagione la #Roma potrà contare ancora sul suo numero 8. La scadenza del contratto dell'ex #Mancheste… - TerraFederico : ???? #CalciomercatoRoma: Nemanja #Matic rinnova con la #Roma. Per il centrocampista è scattata l'opzione per il rinno… -

D'altronde Nemanjaè un gigante (194 cm) fatto così. I luoghi delle sue radici, quelli in cui ... Per questo, proprio quando si lega ancora per un anno alla, il fatto che in questi giorni sia ...ha disputato in carriera 197 partite fra Chelsea, Manchester United e. Ma il percorso dipare prescindere anche da questo aspetto. In attesa di scoprire quello che succederà con Mourinho , ......firmato il rinnovo del contratto con la. Era un suo diritto trattenersi fino al 2024, una volta raggiunto il 50% delle presenze stagionali. Bastava solo esercitare l'opzione unilaterale., ...

Scatta la clausola, Matic resta alla Roma fino al 2024: grinta e geometrie per Mou La Gazzetta dello Sport

Matic rinnova con la Roma fino al 2024: scattata l'opzione per il prolungamento del contratto Nemanja Matic rinnova con la Roma. Per il centrocampista è scattata l'opzione per il rinnovo automatico in ...Mercato Roma, i giallorossi pronti a blindare un titolare del centrocampo. Con grossa probabilità Nemanja Matic sarà un giocatore giallorosso anche nella prossima stagione Rinnovo annuale per Nemanja ...