Roma, in pericolo di vita il bimbo di 3 anni caduto dal balcone. La mamma: "Stavamo dormendo"

Ha scosso la città di Roma, nella giornata di ieri, 24 marzo, la notizia del bimbo di 3 anni caduto dal balcone al secondo piano di un palazzo in via dei Fiori, in zona Alessandrino-Centocelle. Il piccolo, ricoverato in prognosi riservata presso il Policlino Gemelli, ha riportato un trauma cranico e sarebbe in pericolo di vita.

