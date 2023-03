Roma, gli abusivi occupano? La beffa: devono pagare Meloni e Piantedosi (Di sabato 25 marzo 2023) Tutto vero: il tribunale civile di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio e il ministero dell'Interno a pagare 6,3 milioni di euro. I beneficiari? I proprietari dell'ex salumificio Fiorucci, Nel lontano 27 marzo 2009 l'edificio venne occupato e dal quel giorno ci vivono 200 persone in emergenza abitativa. Lo stabile, un ex mattatoio, si trova in via Prenestina ed è caratterizzato da oltre 2mila metri quadri. L'edificio ha preso il nome di Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropoliz, visto che artisti provenienti da tutto il mondo lasciano sulle pareti disegni vari. Dopo 14 anni però la proprietà dello stabile, la società Ca.Sa. srl della famiglia Salini, vuole realizzarci 252 nuovi appartamenti. Peccato però che fino ad ora l'edificio è occupato e non è mai stato sgomberato dalle forze dell'ordine. La colpa? Dello Stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Tutto vero: il tribunale civile diha condannato la Presidenza del Consiglio e il ministero dell'Interno a6,3 milioni di euro. I beneficiari? I proprietari dell'ex salumificio Fiorucci, Nel lontano 27 marzo 2009 l'edificio venne occupato e dal quel giorno ci vivono 200 persone in emergenza abitativa. Lo stabile, un ex mattatoio, si trova in via Prenestina ed è caratterizzato da oltre 2mila metri quadri. L'edificio ha preso il nome di Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropoliz, visto che artisti provenienti da tutto il mondo lasciano sulle pareti disegni vari. Dopo 14 anni però la proprietà dello stabile, la società Ca.Sa. srl della famiglia Salini, vuole realizzarci 252 nuovi appartamenti. Peccato però che fino ad ora l'edificio è occupato e non è mai stato sgomberato dalle forze dell'ordine. La colpa? Dello Stato ...

