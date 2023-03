Roma, ennesimo incidente, ancora uno scontro auto scooter: 21enne in codice rosso (Di sabato 25 marzo 2023) ancora un grave incidente sulle strade di Roma. Non si ferma più la scia dei sinistri nella Capitale (ma anche in Provincia) che anche questa settimana hanno riempito le cronache cittadine. Ieri pomeriggio si è verificato, a questo proposito, l’ennesimo scontro che ha provocato il ferimento di un giovane di 21 anni, finito in Ospedale in codice rosso. Stamattina invece, all’alba, lo ricordiamo, il maxi scontro che ha coinvolto tre veicoli sul GRA provocando il ferimento di una persona. incidente in Viale Regina Margherita ieri 24 marzo 2023 a Roma Nell’impatto, avvenuto intorno alle 18.30 in Viale Regina Margherita all’altezza di Via Morgani, sono rimasti coinvolti due mezzi come detto: lo scooter, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 marzo 2023)un gravesulle strade di. Non si ferma più la scia dei sinistri nella Capitale (ma anche in Provincia) che anche questa settimana hanno riempito le cronache cittadine. Ieri pomeriggio si è verificato, a questo proposito, l’che ha provocato il ferimento di un giovane di 21 anni, finito in Ospedale in. Stamattina invece, all’alba, lo ricordiamo, il maxiche ha coinvolto tre veicoli sul GRA provocando il ferimento di una persona.in Viale Regina Margherita ieri 24 marzo 2023 aNell’impatto, avvenuto intorno alle 18.30 in Viale Regina Margherita all’altezza di Via Morgani, sono rimasti coinvolti due mezzi come detto: lo, ...

