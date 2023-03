(Di sabato 25 marzo 2023) Come spiega stamane Il Messaggero, il futuro di Stephan El Sharaawy e Andrea, entrambi in scadenza di contratto con laa giugno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Roma, da decifrare le situazioni di El Shaarawy e Belotti: Come spiega stamane Il Messaggero, il futuro di Stephan… - TuttoASRoma24 : Roma, Mourinho pensieroso: il futuro è tutto da decifrare ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - sportli26181512 : Lazio-Roma, derby Champions alla pari. A San Siro Inter avanti sulla Juventus: Un derby più difficile del solito da… -

Anche il Milan, che ha urgente bisogno di rinfrescare e rinforzare il reparto avanzato, e la, con il futuro di Abraham e Belotti da, hanno mosso passi concreti per Retegui. Lo stesso ...Perché, alla fine, non esiste alcun libretto di istruzioni per riuscire ale difficoltà, ... Moro è attualmente impegnato nel tour "Racconti Unplugged" partito il 20 marzo da, che ...Terribile incidente stradale in viaa Pozzo D'Adda (Milano) : due persone, un uomo e una donna di 66 e 70 anni, hanno perso la vita ... sono ancora dae da comprendere. I rilievi sono ...

Roma, da decifrare le situazioni di El Shaarawy e Belotti Calciomercato.com

La Roma è in corsa per la vittoria finale e deve giocarsela ... “Il mercato è sempre difficile da decifrare. Non so cosa ci sia di vero, spesso queste voci sono destinate a restare tali. Penso che ...Il futuro di Mourinho è un punto interrogativo, ma la possibilità di lasciare la Roma per una nuova esperienza all'estero è viva ...