Roma, controlli a tappeto del NAS: chiusi per gravi carenze igieniche 4 ristoranti a Torpignattara (Di sabato 25 marzo 2023) controlli a tappeto del NAS a Roma nei giorni scorsi. Nel mirino bar, ristoranti e attività delle zone maggiormente frequentate dai turisti come Pantheon, Piazza Navona e vie limitrofe. Numerose le irregolarità igienico-sanitarie riscontrate che hanno portato alla chiusura di diversi esercizi nonché il sequestro di ben otto quintali di alimenti per un valore che ammonta a circa 32.500 euro. Vediamo dunque tutto nel dettaglio. chiusi quattro ristoranti a Torpignattara I militari del NAS, affiancati dal personale delle ASL, hanno contestato irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario, nonché accertato irregolarità sulla tracciabilità e conservazione degli alimenti, ma anche scoperto magazzini abusivamente trasformati in laboratori. Ma non ci sono stati soltanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 marzo 2023)del NAS anei giorni scorsi. Nel mirino bar,e attività delle zone maggiormente frequentate dai turisti come Pantheon, Piazza Navona e vie limitrofe. Numerose le irregolarità igienico-sanitarie riscontrate che hanno portato alla chiusura di diversi esercizi nonché il sequestro di ben otto quintali di alimenti per un valore che ammonta a circa 32.500 euro. Vediamo dunque tutto nel dettaglio.quattroI militari del NAS, affiancati dal personale delle ASL, hanno contestato irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario, nonché accertato irregolarità sulla tracciabilità e conservazione degli alimenti, ma anche scoperto magazzini abusivamente trasformati in laboratori. Ma non ci sono stati soltanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, controlli a tappeto del NAS: chiusi per gravi carenze igieniche 4 ristoranti a Torpignattara - sono_francesca : A #Venezia, per ora, è tutto tranquillo. A p.le Roma FFOO di tutti i corpi eseguono controlli a furgoni, ecc. #anarchici - alfredoferrante : Quando i controlli sono ridotti al lumicino, le sanzioni non vengono applicate e la probabilità di farla franca è a… - QuinziUgo : RT @ACoS_Roma: L’ACoS ha svolto nel 2022 un monitoraggio rispetto allo stato di funzionamento dei sistemi di annuncio audio e video di pros… - mrspaolina : RT @adozioneanimali: (Roma) BOMBO meticcio , Cane Maschio: BOMBO 2 mesi e mezzo tg media 20/25kg le foto parlano da sole ?? Noi lo abbiamo… -