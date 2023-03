Roma, bimbo precipitato dal secondo piano, i genitori: «Stavamo dormendo» (Di sabato 25 marzo 2023) Una vera e propria tragedia alla quale si stenta a credere quella verificatasi ieri a Roma. È mattina, sono da poco passate le 7 quando un bambino di appena tre anni è precipitato dal secondo piano dell’appartamento in cui viveva con la propria famiglia. I fatti sono accaduti in via dei Fiori 6, all’Alessandrino. Ora il piccolo è in gravi condizioni all’ospedale Gemelli e le cause del terribile incidente che l’hanno vista protagonista sono in fase di accertamento. Tragedia a Roma, bimbo di 3 anni precipita dal secondo piano: è gravissimo bimbo esce in balcone e precipita dal secondo piano Ad accorgersi dei lamenti del bimbo alcuni passanti e gli stessi genitori. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 marzo 2023) Una vera e propria tragedia alla quale si stenta a credere quella verificatasi ieri a. È mattina, sono da poco passate le 7 quando un bambino di appena tre anni èdaldell’appartamento in cui viveva con la propria famiglia. I fatti sono accaduti in via dei Fiori 6, all’Alessandrino. Ora il piccolo è in gravi condizioni all’ospedale Gemelli e le cause del terribile incidente che l’hanno vista protagonista sono in fase di accertamento. Tragedia adi 3 anni precipita dal: è gravissimoesce in balcone e precipita dalAd accorgersi dei lamenti delalcuni passanti e gli stessi. Il ...

