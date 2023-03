Roma | bimbo di 3 anni cade dal balcone di casa | è in coma farmacologico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuisaRagni : RT @repubblica: 'Il pigiamino di Spiderman, lo sguardo assente e quella porta lasciata aperta'. Parla la mamma del bimbo precipitato dal se… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Parla la mamma del bimbo di 3 anni caduto da un balcone in via dei Fiori a Centocelle: “Stavamo dormendo, l’ho trovato in una… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Parla la mamma del bimbo di 3 anni caduto da un balcone in via dei Fiori a Centocelle: “Stavamo dormendo, l’ho trovato in una… - sissiisissi2 : RT @fanpage: Parla la mamma del bimbo di 3 anni caduto da un balcone in via dei Fiori a Centocelle: “Stavamo dormendo, l’ho trovato in una… - fanpage : Parla la mamma del bimbo di 3 anni caduto da un balcone in via dei Fiori a Centocelle: “Stavamo dormendo, l’ho trov… -

Io ho riconosciuto iled ho bussato alla porta di casa dei genitori. Si sono svegliati e subito precipitati in un incubo. Anche la madre è scesa sul marciapiede per stare vicino al suo bambino. ...Il dramma di Colonna ricorda quanto avvenuto il 23 dicembre del 2018 a Monterotondo, sempre in provincia di. Undi due anni, anche lui di origini nigeriane, morì a causa di una emorragia. ...In una delle prime pagine, unchiede alla mamma se Vladimir Putin non abbia dei figli. Ce li ... L'autore sarà in Italia, al festival Libri Come di, oggi alle 16, all'auditorium Parco della ...

Roma, bimbo di 3 anni precipita dal balcone ed è gravissimo. La mamma: «Stavamo dormendo». I genitori colpiti ilmessaggero.it

Dramma a Roma, all’Alessandrino, dove un bambino di appena tre anni ... “Ho sentito la madre gridare”, racconta un vicino. Il bimbo è stato prontamente soccorso dal 118, stabilizzato e trasportato al ...Parla la mamma del bimbo di 3 anni caduto da un balcone in via dei Fiori a ... al secondo piano di un palazzo in via dei Fiori in zona Alessandrino-Centocelle a Roma intorno alle ore 7.30 della ...