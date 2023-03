Roma, arriva il daspo per il tifoso con la bandiera rappresentante i soldati tedeschi (Di sabato 25 marzo 2023) La Polizia di Stato ha identificato e deferito all’Autorità giudiziaria un tifoso della Roma che, durante il derby dello scorso 19 marzo, ha esposto un vessillo di colore nero e raffigurante due soldati tedeschi della seconda guerra mondiale. La Digos della Questura di Roma e il Commissariato Prati lo hanno individuato tramite l’esame delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, nelle quali si può vedere il momento esatto in cui l’individuo entra alla stadio e, poco dopo, affigge la bandiera sugli spalti della Tribuna Monte Mario. Dalla comparazione dei dati relativi agli accessi presenti nel sistema di ticketing dello Stadio Olimpico, si è arrivati a conoscere l’identità dell’acquirente del biglietto. Per lui è scattato anche un daspo dalla ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) La Polizia di Stato ha identificato e deferito all’Autorità giudiziaria undellache, durante il derby dello scorso 19 marzo, ha esposto un vessillo di colore nero e raffigurante duedella seconda guerra mondiale. La Digos della Questura die il Commissariato Prati lo hanno individuato tramite l’esame delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, nelle quali si può vedere il momento esatto in cui l’individuo entra alla stadio e, poco dopo, affigge lasugli spalti della Tribuna Monte Mario. Dalla comparazione dei dati relativi agli accessi presenti nel sistema di ticketing dello Stadio Olimpico, si èti a conoscere l’identità dell’acquirente del biglietto. Per lui è scattato anche undalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Roma, arriva il daspo per il tifoso con la bandiera rappresentante i soldati tedeschi - ghirig0ro : Io debole per l’ingegnere contento perché probabilmente tra poco arriva la biondina a Roma - mariamworldart : RT @11Giuliano: Altro giovane: Roma,arriva in ospedale con un dolore alle gambe e muore a soli 32 anni. Cassino - Sarà l'autopsia a fare pi… - GiacomoP23 : @deliux9 Dybala per giustamente non va via, soprattutto per un Inter che più o meno vale la Roma, poi vediamo chi s… - TParallelVision : Eventi a Roma: Arriva la quarta edizione di Roma Baccalà #theparallelvision -