Ritrova il bambino dopo 34 anni grazie al Napoli | il video sta emozionando il web!

Il calcio, lo sappiamo bene, non è solo un gioco. È una gestione di emozioni, di amore, di passioni. La città di Napoli dopo ben trentatré anni si prepara a gioire di nuovo per una fantastica vittoria, quella dello Scudetto, che manca dal 1990. C'è però una testimonianza sul web in particolare che sta facendo commuovere tantissime persone. Ritrova il bambino intervistato dopo 34 anni: il video è emozionante Il racconto è fantastico, si tratta di un cronista che ai tempi della vittoria della Coppa UEFA del Napoli aveva emozionato in diretta, intervistando un bambino e dandogli un bacio sulla guancia dopo la splendida risposta di quest'ultimo. Bene, quel giornalista dopo oltre

