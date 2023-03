RISULTATI: IMPACT Wrestling Sacrifice 24.03.2023 (Di sabato 25 marzo 2023) I RISULTATI del ppv Sacrifice andato in onda il 24.03.2023 dal St. Clair College di Windsor, Ontario, Canada. IMPACT Wrestling Sacrifice Venerdì 24.03.2023, Windsor (Canada) . Mike Bailey batte Jonathan Gresham (19.30) . IMPACT Digital Media Title Joe Hendry (c) batte Brian Myers (8.50) . Deonna Purrazzo batte Gisele Shaw (w/Jai Vidal & Savannah Evans) (9.41) . PCO batte Kenny King (w/Eddie Edwards) (10.38) . IMPACT X-Division Title Trey Miguel (c) batte Lince Dorado (11.49) . IMPACT World Tag Team Title BULLET CLUB (Ace Austin & Chris Bey) (c) battono TMDK (Bad Dude Tito & Shane Haste) (12.25) . BUSTED Open Match Bully Ray batte Tommy Dreamer (11.13) . Six ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 25 marzo 2023) Idel ppvandato in onda il 24.03.dal St. Clair College di Windsor, Ontario, Canada.Venerdì 24.03., Windsor (Canada) . Mike Bailey batte Jonathan Gresham (19.30) .Digital Media Title Joe Hendry (c) batte Brian Myers (8.50) . Deonna Purrazzo batte Gisele Shaw (w/Jai Vidal & Savannah Evans) (9.41) . PCO batte Kenny King (w/Eddie Edwards) (10.38) .X-Division Title Trey Miguel (c) batte Lince Dorado (11.49) .World Tag Team Title BULLET CLUB (Ace Austin & Chris Bey) (c) battono TMDK (Bad Dude Tito & Shane Haste) (12.25) . BUSTED Open Match Bully Ray batte Tommy Dreamer (11.13) . Six ...

