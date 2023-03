Rider, controlli dei carabinieri: “Al centro-nord uno su 10 è vittima di caporalato e lavora con un account non proprio” (Di sabato 25 marzo 2023) Nel centro-nord Italia un Rider straniero su dieci lavora in nero grazie ad account che gli vengono ceduti e si ipotizza sia quindi vittima del caporalato. È quanto emerso dai controlli a tappeto effettuati dai militari del Comando carabinieri per la tutela del lavoro in tutti i capoluoghi di provincia e nei principali centri italiani. In poche ore è stata verificata la presenza in strada di 1.609 Rider in 225 hotspot (i luoghi dove si ritrovano in attesa di ricevere gli ordini) in tutta Italia. Nel centro-nord su 823 lavoratori stranieri controllati 92 operavano con account non propri, per una percentuale dell’11,2%. In merito a questo fenomeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) NelItalia unstraniero su dieciin nero grazie adche gli vengono ceduti e si ipotizza sia quindidel. È quanto emerso daia tappeto effettuati dai militari del Comandoper la tutela del lavoro in tutti i capoluoghi di provincia e nei principali centri italiani. In poche ore è stata verificata la presenza in strada di 1.609in 225 hotspot (i luoghi dove si ritrovano in attesa di ricevere gli ordini) in tutta Italia. Nelsu 823tori stranieri controllati 92 operavano connon propri, per una percentuale dell’11,2%. In merito a questo fenomeno ...

