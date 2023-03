Richiamino ogni tanto Hunziker e lo sfogo su Eros | Pio e Amedeo a bocca aperta

(Di sabato 25 marzo 2023) Quarantasei anni e non sentirli: Michelle, bella e solare più che mai, sale sul palco di “Felicissima sera” e incanta tutti. Accolta dai padroni di casa Pio e, la showgirl svizzera contribuisce a realizzare uno show dal carattere frizzante. Poi, come prevedibile, il duo comico pugliese inizia a punzecchiare l'ospite. Pronta a diventare nonna per la prima volta, Michelle non rinuncia al fascino irresistibile. Alle domande piccanti risponde per le rime e abbozza sorrisi. Quando le chiedono del rapporto con l'ex maritoRamazzotti, non resiste e vuota il sacco. La battuta manda in visibilio i fan. A scatenare le risate dei telespettatori di Canale 5 tornano Pio e. Con “Felicissima sera”, uno show che alterna esibizioni stupefacenti a sketch che offrono uno sguardo disincantato sul mondo, i due ...

Il duo comico ha dunque messo Hunziker in difficoltà: "Tu e Eros, nei momenti di singletudine, qualche richiamino non lo avete mai fatto". La conduttrice non ha negato e ha spiazzato tutti: "Ogni tanto sì, ma così per educazione".