Ricami d’oro per vestire il coraggio Intervista al sarto dei toreri

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 marzo 2023) Per vestirsi da torero servono: un cappello piatto nero a due punte laterali, chiamato montera, una camicia bianca con il colletto duro e petto ricamato, un giubbetto corto con larghe spalline e maniche a. Inoltre un panciotto trapuntato, anch’esso in oro, una cravatta, pantaloni stretti fino al ginocchio a bande ricamate, scarpette nere e calze rosa. Sotto però bisogna avere il fisico d’acciaio e per quello non ci sono stoffe, solo sacrifici e fatica. Al primo piano di Calle Aduana 27 a Madrid, Antonio Lopes Fuentes, ildei, cuce dal 1963 per dodici ore al giorno i vestiti di luce, abiti di seta ricamatie d’argento, per l’élite taurina. La stagione delle corride, iniziata a marzo, si concluderà a ottobre e l’80 per cento della produzione del negozio deve essere ...