Retromarcia dell'Ue sui carburanti sintetici: sventato il divieto totale (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo tante discussioni e proteste ora c'è la fumata bianca. Un accordo fra il governo tedesco e la Commissione europea è stato raggiunto nella disputa sul bando alla produzione di nuovi veicoli con motori a combustione (benzina e diesel) dal 2035. Ad annunciarlo è il vice Presidente della Commissione, Frans Timmermans: «Abbiamo raggiunto un accordo con la Germania sul futuro impiego degli efuel (i carburanti di origine sintetica, ndr) nelle auto. Ora lavoreremo per introdurre standard di emissioni di Co2 nelle regolamentazioni delle auto da adottare il prima possibile». In sostanza, ha spiegato il ministro dei Trasporti tedesco, Volker Wissing, potranno essere registrati nuovi veicoli con motori a combustione interna anche dopo il 2035 se rispetteranno le norme sui combustibili a emissioni neutre In una prima fase, ha spiegato ...

